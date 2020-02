W tę środę, 26 lutego, katolicy obchodzą Popielec. Od dziś do Wielkiego Czwartku potrwa Wielki Post - dla wielu osób czas wyrzeczeń, postanowień i modlitwy. Wielki Post to intensywna forma przygotowań do świąt Zmartwychwstania Pańskiego - najważniejszych świąt w roku.

Tradycyjnie w kościołach setki wiernych uczestniczą dzisiaj w obrzędzie posypania głów popiołem, gdzie słyszą wypowiadane przez kapłana słowa: "Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz" albo "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".