Dziura na dziurze. To się nazywa droga?

Pełna dziur, kamieni i w razie niepogody błota - tak wygląda droga polna w centrum wsi Dąbki, którą codziennie do swojej posesji musi dojeżdżać kilka rodzin. Na jej stan mieszkańcy narzekają od lat i marzą o asfalcie. Niestety, na razie na marzeniach się kończy.

- My nie wiemy do kogo ta droga należy. Nie ma chętnych do tego, aby zrobić z nią porządek - powiedzieli nam mieszkańcy podczas wizji lokalnej.

Według nich szczególnie źle jest zawsze wtedy, gdy pada deszcz. Wówczas, na drodze jest ,,dziura na dziurze”.

- Tylko nasze kilka domów odciętych jest od asfaltu, co naprawdę utrudnia nam życie. Kilka metrów dalej inne domy mają drogę asfaltową i chodniki, a u nas nie ma nic... - skarżą mieszkańcy.

Podkreślają, że w sprawie zaledwie około 200 metrowego odcinka drogi pukają od drzwi do drzwi, ale na próżno. Ich realia się nie zmieniają.