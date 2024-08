Ekstremalne morsowanie na pokładzie samolotu w Pile. Tak Łukasz Szpunar chce pobić kolejny rekord Guinnessa. Ile wytrzyma pod lodowatą wodą?

Taki jest plan

- Do 50. roku życia chcę pobić 50 rekordów Guinnessa. Zostało mi na to 16 lat, a więc czasu jest niewiele. Wychodzi na to, że rocznie muszę bić aż trzy rekordy. Wszystkie wyzwania wiążę zawsze ze sportem i zimnem.

Biegał bez koszulki po Polsce

Łukasza Szpunara poznaliśmy na początku lutego 2024 roku, kiedy przybiegł do Piły w samych szortach. W środku zimy, gorące powitanie w Parku na Wyspie, zgotowały mu morsy z Pilskiego Klubu Morsów Euforia. Piła nie była wówczas jedynym przystankiem na mapie sportowca. Ten wymyślił bowiem, że przebiegnie Polskę od granicy do granicy, a konkretnie od Złotego Stoku do Mielna. W sumie, 504 km. Po co i dlaczego bez wierzchniego ubrania?