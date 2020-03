Elektryfikacja linii kolejowej nr 203 z Piły do Krzyża. Poseł Krzysztof Czarnecki zapewnia, że zrobi swoje. Kolej na samorządy

Krzysztof Czarnecki zaapelował do samorządów o lobbowanie elektryfikacji linii kolejowej z Piły do Krzyża Wlkp. Fot. Mat. prasowe

Duży kolejowy projekt - modernizacja linii kolejowej nr 18 z Bydgoszczy do Piły za 350 mln złotych oraz modernizacja za 650 mln złotych odcinka linii 203 z Piły do Krzyża Wlkp. połączona z jego elektryfikacją, znajduje się na razie na liście rezerwowej Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. Poseł PiS Krzysztof Czarnecki przekonuje, że są duże szanse na to, żeby w nowym unijnym rozdaniu znalazł się w KPK na liście podstawowej.