Eligiusz Komarowski w ścisłej czołówce polskich sędziów bokserskich!

W zestawieniu polskich sędziów bokserskich brane były pod uwagę obsady szczebla centralnego tj. mistrzostwa wszystkich grup wiekowych, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Puchar Polski. Łącznie sklasyfikowano 54 arbitrów, choć sędziów związkowych w Polsce jest kilkuset. Pod uwagę brano tylko najlepszych.

W klasyfikacji zwyciężył Sławomir Milczarek z Łódzkiego Okręgowego Związku Bokserskiego, który otrzymał średnią ocenę 4,76 pkt. Wyprzedził on Kazimierza Mietłę (Małopolski OZB, ocena średnia 4,72) i Eligiusza Komarowskiego (Wielkopolski OZB, ocena średnia 4,52). To duży sukces pilskiego sędziego, który znalazł się w ścisłej, krajowej czołówce.

Eligiusz Komarowski na co dzień pełni funkcję starosty pilskiego. Sędziowanie walk bokserskich to jedna z jego pasji. Robi to wielu lat, a od 2014 roku jest sędzią klasy międzynarodowej. Na udział w zawodach, również zagranicznych, wykorzystuje urlop wypoczynkowy.

- Kontakty sportowe przydają się również w pracy zawodowej – zauważa Eligiusz Komarowski. - Dzięki sędziowaniu zawodów rangi mistrzostw Polski czy mistrzostw Europy, w których brałem udział w Rumunii i Bułgarii, mam kontakt z przedstawicielami np. Ministerstwa Sportu i Turystyki. Często jest to doskonała okazja do nieformalnych rozmów m.in. o rozwoju infrastruktury sportowej.