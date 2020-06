Enea PTPS Piła wystartuje w Letniej Lidze Siatkarek!

Chodzi o Letnią Ligę Siatkarek. Tym razem, zamiast parkietu, wystarczą piasek i dobre chęci. Nie wszystkie informacje zostały już upublicznione, ale wiadomo, że osiem zgłoszonych drużyn podzielono na dwie grupy. Pierwszą, która swoje mecze rozegra 24 lipca, zbudują zespoły z Łodzi, Jarosławia, Kalisza i Wrocławia. Drugą współtworzyć będą pilanki oraz siatkarki z Legionowa, Bydgoszczy i Radomia. Spotkania z udziałem tych ekip zaplanowano na 31 lipca. Każdy mecz będzie się toczył do dwóch wygranych setów, dwa pierwsze do 25, a ewentualny tie-break do 15. Najlepsze zespoły z każdej grupy awansują do rozgrywki finałowej. - Na boisku wystąpią jednocześnie cztery zawodniczki z jednego zespołu, ale do protokołu można wpisać aż osiem nazwisk - informuje Magdalena Urbaniak, kierownik działu marketingu i komunikacji w Enea PTPS Piła. I dodaje: - Pierwszy z turniejów odbędzie się na południu kraju, a drugi, ten z naszym udziałem, w centrum. Bardzo prawdopodobne, że finał ugości jedna z miejscowości nadmorskich.

Impreza ma charakter oficjalny. Całością zajmuje się Polska Liga Siatkówki S.A.