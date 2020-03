Epidemia koronawirusa - raport minuta po minucie o najnowszych informacjach dotyczących wirusa w Polsce i na świecie

9.59 - Na rynkach finansowych nic się nie zmienia. Trwa globalna panika. Mniej bezpieczne aktywa są wyprzedawane, a bezpieczne zyskują, choć nie we wszystkich przypadkach. Co z kolei dzieje się na rynku walutowym? Które waluty w tym momencie uważane są za bezpieczną przystań. Co robią banki centralne, aby doprowadzić do uspokojenia się sytuacji na świecie? CZYTAJ WIĘCEJ na temat sytuacji na rynkach finansowych

7.45 - Minister zdrowia przewiduje, że szczyt zachorowań przypadnie pod koniec przyszłego tygodnia. - Prawdopodobnie za tydzień będziemy dochodzili do takiej liczby zarażonych jak w innych krajach, do 1000, miejmy nadzieję, że mniej - mówił w TVN24 minister Łukasz Szumowski. W najbliższych godzinach liczba zakażonych może przekroczyć 100. Szumowski przyznał, że Polska ma kilkadziesiąt tysięcy testów na koronawirusa i jest to aktualnie wystarczająca liczba. Zaapelował, by osoby starsze wzięły udział w niedzielnej mszy świętej za pośrednictwem telewizji i radia. CZYTAJ WIĘCEJ: Minister zdrowia przewiduje lawinowy przyrost zachorowań, apeluje, by nie robić zapasów

6.05 - Od północy w piątek na 30 dni zawieszone będą wszystkie przyjazdy z Europy do Stanów Zjednoczonych - poinformował prezydent USA Donald Trump w orędziu w sprawie koronawirusa. Zakaz nie obejmuje Wielkiej Brytanii. CZYTAJ WIĘCEJ: Przez koronawirusa nie polecisz do USA

"Swiat, także nasz świat został zaatakowany przez wirusa. Jesteśmy w środku kampanii wyborczej na najwyższy urząd w państwie i nie będzie to normalna kampania polityczna. Nie pozwólmy, by wirus był okazją do wykorzystywania sprawowanego urzędu i dostępu do źródeł przekazu. Losy naszego kraju, nasz prestiż, przyszła polityka, zależeć będą nie tylko kogo wybierzemy, ale też od tego jak dokonamy wyboru. Wygrywaliśmy, kiedy mieliśmy wspólny dla nas cel, dziś tym celem jest zapanowanie nad chaosem i zwycięstwo nad koronawirusem. Okazujmy sobie szacunek i solidarność. Pomagajmy jeden drugiemu" - mówiła.

"Wiemy, że to jest nierealne. Możemy robić to, co jest możliwe i tutaj staramy się być o krok, dwa, chociaż o pół do przodu, wyciągając wnioski z tego, co dzieje się w innych krajach" - dodał.

19:15 - 25 marca 2020 r. w Teatrze Capitol w Warszawie miała odbyć się druga edycja gali nagród branży hip-hopowej Popkillery - w związku z sytuacją w kraju i na świecie została ona przesunięta - poinformowali organizatorzy imprezy. Uznaliśmy, że - w obliczu błyskawicznego rozwoju koronawirusa i decyzji oraz zaleceń rządowych - środki dezynfekcji i bezpieczeństwa, które moglibyśmy przyjąć nie będą wystarczające, szczególnie, że część gości wciąż musiałaby pokonać pół Polski, by do nas dotrzeć. Popkillery 2020 przeniesione na 20 maja 2020 r. [OŚWIADCZENIE ORGANIZATORÓW] Święto hip-hopu i rapu musi poczekać

17.50 - Pandemia koronawirusa ogłoszona przez WHO to pierwsza pandemia od "świńskiej grypy" w 2009 roku.

17.16 - "Zarekomendowaliśmy osobom, które studiują, uczą się, bądź wykładają za granicą, aby nie powracały na razie do kraju, jeśli nie jest to konieczne" - poinformował podczas konferencji Wojciech Maksymowicz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

16.26 - USA: Sytuacja najgorzej wygląda w mieście New Rochelle. Gubernator Nowego Jorku ogłosił, że żołnierze zostaną wysłani do tego miasta w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Gwardia Narodowa dostarczy żywność osobom poddanym kwarantannie w New Rochelle, gdzie zostanie wprowadzona „strefa przechowawcza” o długości jednej mili (1,6 km).

16.37 - Minister zdrowia Łukasz Szumowski stwierdził, że awiększenie liczby mszy "jest zasadne i sensowne, chodzi o zwiększenie odległości do 1 metra miedzy wiernymi". Tymczasem posłowie Lewicy apelują do Episkopatu o zawieszenie mszy świętych.

"Namawiam Państwa do pozostania w domach zawsze, gdy tylko ich opuszczenie nie jest bezwzględnie konieczne. Ten apel kieruję szczególnie do Seniorów. Proszę, zadbajmy o nich szczególnie, szczególnie o tych, którzy są samotni. Zróbmy im zakupy, odbierzmy leki z apteki, wyprowadźmy psa. Pamiętajmy o zaleceniach higienicznych, które obowiązują nas wszystkich" - napisał Wojciech Szczurek w liście do gdynian.

16.03 - Greta Thunberg zaapelowała, by z powodu koronawirusa nie uczestniczyć tymczasowo w strajkach klimatycznych. Zamiast tego poprosiła osoby, które ją wspierają, by wzmożyły swoją działalność w internecie.

15.44 - Wielka Brytania: Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa na terenie Wielkiej Brytanii wynosi 456 - podaje agencja Reutera. To oznacza, że w ciągu 24 godzin na Wyspach odnotowano o 22 proc. zakażonych osób. To największy przyrost w skali doby od wybuchu epidemii w tym kraju. Władze zamierzają zwiększyć liczbę wykonywanych testów z 1500 do 10 000 dziennie.

15.35 - Miliard euro będzie mogła Polska przeznaczyć na walkę z SARS-COV-2. To pieniądze z niewydanej zaliczki, która trafiła do naszego kraju w ubiegłym roku. Unia Europejska zdecydowała, że fundusz inwestycyjny na walkę z koronawirusem wyniesie docelowo 25 mld euro - poinformowało RMF FM.

15.04 - "Koronawirus połamał kalendarz PE. Obecna sesja uległa skróceniu, a następna planowana w przyszłym tygodniu nie odbędzie się. Według Włochów to co dzieje się w ich kraju zdarzy się także w innych państwach Unii tylko trochę później. Oby nie!" - napisał były premier, obecny europoseł Leszek Miller na Twitterze.

14.35 - Liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 27 - podało Ministerstwo Zdrowia. Dwa nowe potwierdzone wyniki dotyczą: dziecka z woj. śląskiego (Cieszyn), które jest w dobrym stanie oraz młodej kobiety z woj. łódzkiego (Łódź). Dziecko z Cieszyna to już ósmy przypadek koronawirusa w woj. śląskim.

- Apelujemy, by te osoby stosowały się do poleceń służb - powiedział rzecznik policji insp. Mariusz Ciarka.

14.32 - Trzech kierowców Formuły 1 - jeden członek teamu McLaren i dwóch teamu Haas - jest badanych pod kątem koronawirusa. Według "The Guardian", mają oni m.in. gorączkę i inne objawy grypy. Więcej można przeczytać w tym miejscu.

14.29 - Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił, że niezwłocznie zostanie wydane rozporządzenie na mocy którego przedłużona zostanie ważność legitymacji studenckich do 31 maja. Do tej pory były one ważne do 31 marca, co oznacza, że studenci nie będą musieli gromadzić się na wydziałach, by "podbić legitymację".

14.23 - Minister zdrowia Łukasz Szumowski przypomniał, że zamknięcie szkół nie jest tożsame z feriami dla uczniów.

- To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. To czas kwarantanny, który powinniśmy spędzić w domu, w izolacji, starając się nie zakazić i nie zakażać innych - powiedział.