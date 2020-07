Etazen. GIS ostrzega przed nowym śmiercionośnym narkotykiem

W Polsce pojawił się nowy, bardzo niebezpieczny narkotyk - etazen. To opioid o wyjątkowo toksycznej i dużej sile działania - jest 60 razy mocniejszy niż morfina. Może być sprzedawany jako dopalacz w postaci szarego proszku o wysokim stężeniu, jako susz do palenia, liquid do e-papierosa oraz spray donosowy. Zażywając go ryzykuje się, że będzie to pierwszy i ostatni raz. W życiu.

W sprawie nowego narkotyku GIS wydał publiczne ostrzeżenie. Jego zażycie może się skończyć śmiercią. Osoba po użyciu opioidów: ma zaburzenia świadomości, jest zwykle splątana i podsypiająca

stwierdza się: wąskie („szpilkowate”) źrenice , bradykardię (zwolnienie czynności serca), niskie ciśnienie tętnicze

ma groźne dla życia zaburzenia oddechowe, w tym całkowite zatrzymanie oddechu, co prowadzi do śmierci. Osoba po użyciu opioidów wymaga w ramach pomocy przedlekarskiej: zapewnienia drożności dróg oddechowych i ułożenia jej w pozycji bezpiecznej,

wezwania pomocy Ratownictwa Medycznego (tel. 112),

zabezpieczenia funkcji oddechowej, bezzwłocznego podania przez ratownika specyficznej odtrutki (naloksonu) i przewiezienia do najbliższego szpitala. Nie tylko etazen jest niebezpieczny. Może nim być także każdy inny dopalacz. - Produkty sprzedawane jako tabletki, proszki, ziołowe lub plastyczne mieszanki, jak również liquidy do palenia czy spraye, często zmieniają skład i stężenie. Użytkownicy często nie są świadomi jakie substancje spożywają, co powoduje trudności w ratowaniu zdrowia i życia przez służby medyczne - ostrzega GiS.