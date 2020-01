Fałszywe nazwisko na portalu i prawdziwa kradzież na randce. Internetowa oszustka z Czarnkowa w akcji

To miała być jedna z tych znajomości na dłużej. Okazała się bardzo krótka i burzliwa. W niedzielę, 12 stycznia, czarnkowscy kryminalni otrzymali zgłoszenie o kradzieży. Zgłaszającym był mężczyzna, który został okradziony przez kobietę, którą poznał na jednym z portali społecznościowych. Tamtego dnia w wynajętym mieszkaniu w Czarnkowie umówili się na randkę. Wystarczyło, że on na chwilę wyszedł z pokoju, by ona wyjęła mu z kurtki portfel, w którym miał 800 złotych oraz telefon komórkowy.

- Na podstawie podanych okoliczności oraz rysopisu kobiety, policjanci jeszcze tego samego dnia ustalili dane personalne sprawczyni. Okazała się nią 48-letnia mieszkanka Czarnkowa. Została natychmiast zatrzymana i przewieziona na komendę - mówi Karolina Górzna-Kustra, rzecznik czarnkowskiej policji.

Jak się okazało, 48-latka na pa portalu społecznościowym podejrzana posługiwała się fałszywym imieniem i nazwiskiem. Policjantom udało się odzyskać skradziony portfel i telefon. Była to już kolejna kradzież na jej koncie. Miesiąc wcześniej ukradła sąsiadowi laptopa wartego 1800 złotych i wstawiła go do lombardu. Policja chce teraz odzyskać skradziony sprzęt. Złodziejce grozi do 5 lat więzienia.