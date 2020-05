Festyn na Zielonej Dolinie tym razem wirtualnie

- Z oczywistych względów nie możemy pozwolić sobie na zabawę na świeżym powietrzu. Ale nie poddajemy się i - chociaż nie jest łatwo, w tym roku też chcemy świętować - informuje ksiądz Mieczysław Dzikowski, proboszcz parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego na Zielonej Dolinie.

Tegoroczny festyn potrwa znacznie dłużej: od 24 maja do 14 czerwca, a zamiast placu przed kaplicą, życiem zatętni strona internetowa parafii. Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć właśnie tam, jak również na Facebooku. Obecnie trwa zbiórka fantów na loterię. Ze względów sanitarno - epidemiologicznych, organizatorzy proszą o przekazywanie prezentów nowych, najlepiej w oryginalnych opakowaniach. Losowanie nagród głównych planowane jest na 14 czerwca. Ruszył także konkurs na tegoroczne hasło festynu. Oryginalne pomysły mile widziane!

Tradycyjnie, dochód z festynu ma wesprzeć budowę kościoła na Zielonej Dolinie. - Środki, które, mam nadzieję, uda się pozyskać, spożytkujemy na zakup drzwi. Ostatnimi czasy głównie zajmowaliśmy się elewacją budynku i montażem okien. Prace idą do przodu i choć trudno powiedzieć, kiedy je zakończymy, to na pewno jesteśmy już bliżej końca niż początku - puentuje proboszcz parafii.

Zdjęcia przypominają festyn z poprzedniego roku.