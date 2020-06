Festyn parafialny na Zielonej Dolinie dokończony w plenerze [ZDJĘCIA]

Tradycyjny czerwcowy festyn jest nie tylko okazją do wspólnej zabawy, ale również szansą dla parafii na zbiórkę pieniędzy celem przyspieszenia budowy sąsiadującego z kaplicą kościoła. W tym roku zebrane fundusze będą solidnym fundamentem pod zakup drzwi do świątyni. A te kosztują - bagatela - 68 tysięcy złotych.

Jak twierdzi ksiądz Mieczysław Dzikowski, proboszcz parafii, do końca budowy zostało już mniej czasu niż okres, jaki minął od wbicia w ziemię pierwszej łopaty. A dodać należy, że inwestycja ruszyła w 2006 roku. - Ten projekt jest bardzo wymagający. Budowla powstaje w stylu romańsko - gotyckim. Bardzo dziękuję mieszkańcom za nieustanne wspieranie naszej wspólnej inicjatywy.

W niedzielę, 14 czerwca zainteresowani mogli poczęstować się ciepłym posiłkiem, ciastem, a nawet winem lub wziąć udział w loterii. Był też film, który parafia zrealizowała we współpracy z Powiatem Pilskim. Z kolei internetowa część festynu opierała się w dużej mierze na atrakcyjnych licytacjach. - Jesteśmy bardzo szczęśliwi z otwartości różnych osób i instytucji. Z takim wsparciem finał budowy jest coraz bliżej - kończy ks. Aleksander Głombiowski.