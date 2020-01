Filie pilskiej biblioteki w nowych godzinach. Sprawdź, kiedy wypożyczysz książkę!

Filia nr 1 jest otwarta od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 18.00. Filia nr 3, Filia nr 6, Filia nr 7 oraz Filia nr 9 są otwarte w poniedziałek, środę i czwartek od godz. 14.00 do godz. 18. 00, a we wtorek i w piątek od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Filia nr 4 jest otwarta w poniedziałki, środy i czwartki od godz. 10.00 do godz. 18.00., a we wtorek i w piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00. Filia nr 8 jest otwarta w poniedziałki i czwartki od godz. 13. do godz. 18.00, a we wtorki i w piątki od godz. 9.00 do godz. 14.00. W środę jest zamknięta. Żadna z filii nie będzie już czynna w soboty.