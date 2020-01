Finał WOŚP 2020 w Pile. Wolontariusze pojadą za darmo autobusami MZK. Czeka też darmowa herbata, kawa i zupa [PROGRAM]

MZK z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Wszyscy wolontariusze WOŚP za okazaniem identyfikatora mają prawo do bezpłatnych przejazdów miejską komunikacją w Pile i w Ujściu. Jak co roku o wolontariuszy dba również restauracja Pomarańczony Fortepian. Czeka tam na nich darmowa herbata, kawa zupa. - Ogrzejemy i nakarmimy - zaprasza do siebie wolontariuszy Pomarańczowy Fortepian.

Zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji - to cel tegorocznego 28. już Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się pod hasłem "Wiatr w żagle". W Pile tradycyjnie już rozpocznie się o godz. 10.00 na stadionie na Żeromskiego biegiem "Pobij dystans z sercem" organizowanym przez Sztab WOŚP przy Szkole Podstawowej nr 11. W czasie biegu odbędzie się licytacja orkiestrowych gadżetów, a wpisowe w całości będzie przeznaczone na konto WOŚP. Na liście startowej jest prawie 1000 biegaczy. Dalszy ciąg licytacji w hali MOSiR, gdzie tradycyjnie już dla WOŚP zagrają pilskie siatkarki. Podczas finału na stadionie będzie można również wziąć udział w akcji "Szczęśliwy WOŚP". Wystarczy kupić serduszko za 10 złotych, by wziąć udział w losowaniu głównej nagrody - wycieczki na narty do Włoch. Wygrywa zresztą każde serduszko. W sztabie WOŚP w Regionalnym Centrum Kultury Orkiestra będzie grała na całego od godziny 14.30, kiedy to na Placu Staszica rozpoczną się strażackie pokazy przygotowane przez OSP Piła. O godzinie 15.00. ruszają koncerty i pokazy taneczne, a na scenie w sali widowiskowej RCK będzie można zobaczyć i usłyszeć m.in. Agnieszkę Fertałę, Magdalenę i Krzysztofa Suchetę, Studio Piosenki Esti, Szafirki, Akademię Tańca Pasja i BeeZone, Trio Ladies i Seniority. Będą też orkiestrowe aukcje, na których będzie można wylicytować m.in. piłkę z autografem Cristiano Ronaldo - cena wywoławcza to 3 tys. złotych. O godz. 20.00 na Placu Staszica rozbłyśnie światełko do nieba. Na 28. Finał zaprasza także sztab WOŚP przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujściu i Ujskim Domu Kultury. W programie od godz. 16.00. występy zespołów tanecznych Słoneczka i Szufla Dance, koncert ujskiej młodzieży oraz pilskiej Qulturki. Będą również aukcje. Po raz pierwszy Orkiestra zagra w Dobrzycy. Na finale będzie można tam wylicytować m.in. lot nad gminą Szydłowo, fotograficzne sesje rodzinne, foto-video z drona, szkolenie surwiwalowe, makijaż, wycieczkę z leśnikiem w najciekawsze zakątki Nadleśnictwa Zdrojowa Góra, a także przejść kurs pierwszej pomocy.