Futsal. Co dalej z rozgrywkami? Pilski klub czeka na decyzję piłkarskich władz

Nadal nie wiadomo co z rozgrywkami I ligi futsalu, w których uczestniczy drużyna BestDrive Futsal Piła. W momencie zawieszenia rozgrywek pilski zespół zajmował dziewiątą lokatę, będąc jednak zagrożony spadkiem do niższej klasy rozgrywkowej. - Są aktualnie dwie koncepcje wyjścia z trudnej sytuacji, oczywiście nieoficjalne – mówi Grzegorz Graczyk, prezes KS Futsal Piła. - Pierwsza polega na zakończeniu rozgrywek i sklasyfikowaniu drużyn według aktualnej kolejności. Druga natomiast wiąże się z anulowaniem tego sezonu. Obie nie są dla nas najgorsze. Według pierwszej utrzymalibyśmy się w I lidze, a według drugiej nie byłoby awansów i spadków. Myślę, że już wkrótce Polski Związek Piłki Nożnej podejmie stosowne decyzje. Z tygodnia na tydzień bowiem maleją szanse na dokończenie przerwanych rozgrywek. Tymczasem zawodnicy pilskiego klubu trenują indywidualnie. Jak poinformował trener Maciej Konert obecnie ćwiczą oni głównie w domach, wykonując określone ćwiczenia wzmacniające. Po wprowadzeniu zakazu wstępu do lasów trudno o realizację jednostki biegowej w terenie, która była wcześniej realizowana.

KS BestDrive Futsal Piła wzorem Heiro Rzeszów oraz innych klubów przyłączył się do akcji, która ma na celu stawienie czoła epidemii i stworzenie „wirtualnego rywala” - KS Koronawirus, z którym od ponad tygodnia walczy, aby spędzić trudny czas w zdrowiu oraz na wspólnej zabawie. Bilet na ten mecz można nabyć na stronie https://kskoronawirus.pl/. Kosztuje on 20 złotych.

Kupujący bilet wspiera KS Futsal Piła w trudnej sytuacji związanej z zaprzestaniem działalności na skutek epdemii, tak aby mógł on dalej funkcjonować, gdy zagrożenie zostanie zażegnane. 10% z całej zebranej kwoty zostanie przekazane na wsparcie polskiej służby zdrowia walczącej z koronawirusem. Bilet można nabyć w formie drukowanej lub elektronicznej. Prowadzony jest ranking klubów, w którym KS Futsal Piła nie wypada zbyt korzystnie, zajmując obecnie miejsce w trzeciej dziesiątce. Co na to pilscy kibice?

Tymczasem niektórzy zawodnicy pilskiego klubu próbują swoich sił w grze FIFA20. Zbigniew Barańczyk wystąpił w turnieju charytatywnym „Polski Futsal Przeciwko Covid-19”. Reprezentant KS Futsal Piła pokonał w pierwszym meczu Lajfy.com 10:0. Potem zremisował 3:3 z Gatta Active Futsal Team, wygrał z Piastem Gliwice 3:1 i uległ 0:1 Heiro Rzeszów.