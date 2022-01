Futsal Powiat Pilski zwyciężył w pucharowym meczu w Mosinie. W niedzielę powtórka, ale już w lidze

W tym roku rozgrywki I ligi futsalu jeszcze nie ruszyły. Ligowe spotkania zaplanowane są dopiero na najbliższy weekend. Tymczasem odbyły się mecze 1/32 Pucharu Polski.

Futsal Powiat Pilski rywalizował w Mosinie z miejscowym Orlikiem. Spotkanie miało wyrównany charakter i do końca trzymało widzów w napięciu. Zespół z Piły walczył ambitnie o pucharowe zwycięstwo i ostatecznie cel osiągnął. Nasza drużyna pokonała Orlika Mosina 6:5. Cztery bramki dla pilan zdobył Jakub Skwarek, dwa gole dołożył Wojciech Węgrzyn. Pilanie awansowali w ten sposób do 1/16 Pucharu Polski.

Pilanie ponownie udadzą się do Mosiny w najbliższą niedzielę. Tym razem stawką potyczki z Orlikiem będą ligowe punkty. Nasz zespół zajmuje obecnie w I lidze czwarte miejsce (18 pkt.), tuż za swoim rywalem (19 pkt.).