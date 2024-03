Gala HYBRID MMA 3 w Pile już w najbliższy piątek. Zapowiada się świetne widowisko

Karta walk HYBRID MMA 3 zawiera starcia w różnych formułach: MMA, boksie czy K-1 w małych rękawicach. W walce wieczoru wystąpi Daniel Skibiński, który zmierzy się z Leonardo Damianim. Włoch walczył ostatnio dla takich organizacji jak Cage Warriors czy Ares FC. Warto dodać, że w karcie walk znajdują się pilanie: Jakub Szymanowski, Robert Bronszkiewicz i Michał Haiwka. Bilety można nabyć na kupbilecik.pl. Początek gali o godz. 18.30.

Gale HYBRID MMA mają specyficzny charakter. - Dbamy o to, żeby nasza federacja dorównywała wizualnie federacjom freakowym - mówi Mikołaj Kołacki, prezes Hybrid MMA. - Jeśli chodzi o wydarzenie idziemy w kierunku sportu, a nie freaku. Tak naprawdę łączymy te dwa światy.

Walka wieczoru: 80,0 kg - Daniel Skibiński (20-9) vs Leonardo Damiani (11-6-1). Co-main event: 80,0 kg - Łukasz Szulc vs Artur Sowiński – boks. Karta główna: 120,2 kg - Mateusz Juskowiak (2-0) vs Jacek Kujtkowski (1-1), 70,0 kg - Jakub Owczarek (2-1) vs Krystian Głażewski (1-0), 120,2 kg - Aleksander Winiarski vs Łukasz Nowicki – K-1 małe rękawice, 65,0 kg - Bartłomiej Wojciechowski vs Michał Haiwka - K-1 małe rękawice, 84,0 kg - Mikołaj Karpiński vs Robert Bronszkiewicz - K-1 małe rękawice, 77,0 kg - Kacper Sarbak (0-0) vs Jakub Szymanowski (0-0), 93,0 kg - Bartłomiej Karolczyk (0-0) vs Mateusz Grzegorzewski (0-0). Karta wstępna: 77,0 kg - Miłosz Hornicki (0-0) vs Olaf Ludwiczak (0-0), 61,0 kg - Krzysztof Olenkiewicz (0-0) vs Patryk Erdmann (0-0).