gettymuseumchallenge czyli odtwórz w domu swoje ulubione dzieło sztuki! Tak wyglądają pilskie i trzcianeckie adaptacje [ZDJĘCIA]

Postępują prace przy Dąbrowskiego. Wygląda to naprawdę obiecująco! [ZDJĘCIA]

Na terenach nadrzecznych w rejonie ul. Dąbrowskiego w Pile praca wre. Powstaje tam m.in. skate park z torem rolkowym, boiska sportowe do gry w siatkówkę i koszykówkę oraz miejsce do uprawiania kalisteniki. Cały teren zmienia się nie do poznania.