Gmina Lubasz: Zatrzymano 36-letniego pedofila. Pisał z wieloma dziećmi

W kwietniu pisaliśmy o zatrzymaniu 42-letniego pilanina, który chciał umówić się na spotkanie z 12-letnią dziewczynką w Szczecinie. Ostatecznie do spotkania nie doszło, ale mężczyźnie postawiono dwa zarzuty: pierwszy związany z udostępnianiem treści pornograficznych nieletniej oraz drugi za składanie propozycji obcowania płciowego lub wykonania innej czynności seksualnej.

Pod koniec sierpnia doprowadzony do aresztu został kolejny pedofil z naszego regionu. Tym razem jest to 36-letni mieszkaniec Sokołowa w gminie Lubasz, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Do jego zatrzymania doszło na stacji paliw w Lubaszu. Akcją kierowali Łowcy Pedofilów w porozumieniu z Komendą Powiatową Policji w Czarnkowie.

Mężczyzna myślał że od jakiego czasu pisze w sieci z 10-letnią dziewczynką. Na szczęście, to była tylko zasadzka przygotowana przez łowców.

- Dariusz J. od kilku tygodni codziennie korespondował z 10-letnią dziewczynką (wabikiem). Wysyłał swoje nagie zdjęcia, namawiał dziecko do masturbacji i wysyłał linki do filmów pornograficznych - czytamy na facebookowym profilu Łowcy Pedofili DUCHY.