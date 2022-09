Gmina Szydłowo gotowa na dożynki. Pomysłowe witacze robią prawdziwą furorę [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Pod wrażeniem ozdób dożynkowych jest m.in. Tobiasz Wiesiołek, wójt Szydłowa.

- Jesteście niesamowici! Po raz kolejny nasza gmina została udekorowana instalacjami dożynkowymi. To co zobaczyłem przeszło najśmielsze oczekiwania. Instalacje są przygotowywane z coraz większą finezją i wirtuozją. Unikatowy klimat jaki tworzymy przy organizacji Święta Plonów oraz kultywowana kultura ludowa przejdzie do historii. Zachęcam mieszkańców całego regionu do odwiedzin wymienionych Sołectw w Gmina Szydłowo oraz podziwiania zaangażowania naszego społeczeństwa obywatelskiego.