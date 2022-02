Gminny Ośrodek Kultury w Białośliwiu ma 50 lat

Z GOK-u bije na tyle pozytywna i motywująca atmosfera, że włodarz gminy Białośliwie, wójt Krzysztof Rutkowski, zapowiada podjęcie działań, które sprawią, że poprawi się infrastruktura tego miejsca.

To, co udaje się obecnie pani dyrektor organizować, ranga wydarzeń i zapraszanych gwiazd, powodują, że odbiór naszego domu kultury przez społeczeństwo jest bardzo wysoki. Takim elementem, który jako samorząd zauważamy, jest to że musimy doprowadzić do tego, aby te pomieszczenia, którymi dysponuje GOK były w dużo lepszym stanie technicznym. Chcemy to w najbliższym czasie poprawić.