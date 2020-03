Gospodarka odpadami. Od 1 kwietnia musisz o tym pamiętać!

Osoby, które wcześniej wybrały zbiórkę nieselektywną i wrzucały wszystko do jednego kubła na śmieci, już tego robić nie będą mogły, ponieważ zabronił tego ustawodawca. Muszą za to złożyć nową deklarację. Druk można pobrać z naszej strony internetowej www.prgok.pl, wypełnić i wysłać pocztą, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do Biura Związku (ZM „PRGOK” ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła). Ci, którzy już wcześniej segregowali odpady, nie muszą składać nowej deklaracji.

Skąd osoba, która dopiero teraz zacznie segregować odpady, ma wziąć odpowiednie worki? Mieszkańcy Piły mogą zgłaszać się do Biura Obsługi Klienta, które znajduje się w siedzibie Związku Międzygminnego. Do pakietu worków dołożona zostanie ulotka dotycząca zasad prawidłowej segregacji.

- Można także zgłosić się do urzędu gminy, tam zostaniemy wyposażeni w „pakiet startowy”. Jeżeli ktoś nie może do urzędu dojechać albo zabraknie tam worków, proszę dołączyć do deklaracji osobną kartkę z prośbą o worki. Taka informacja zostanie przekazana operatorowi, którego pracownicy dostarczą „pakiet startowy” podczas odbierania odpadów – mówi Karolina Parecka z Biura Obsługi Klienta. I dodaje: - Worki dostają jedynie właściciele domów jednorodzinnych. W zabudowie wielorodzinnej na zamówienie zarządcy nieruchomości operator dostarczy do altany pojemniki.

NOWE STAWKI

Od 1 kwietnia zmienia się też stawka za odbiór odpadów komunalnych.