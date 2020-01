Gotuj z Bosackimi i Głowskimi w Dolinie Aniołów. We wtorek na Allegro rusza aukcja prezydenta Piły na rzecz WOŚP

We wtorek rusza na Allegro aukcja "Gotuj z Bosackimi i Głowskimi w Dolinie Aniołów" na której będzie można wygrać warszaty kulinarne w Dolinie Aniołów. Będzie to nagroda nie tylko dla zwycięzcy aukcji, ale także dla trzech kolejnych osób, które wylicytowały najwyższe stawki jeżeli zdecydują się przekazać je na konto WOŚP. Każda z tych osób będzie mogła zaprosić cztery kolejne osoby, dzięki czemu w warsztatach będzie mogło wziąć udział nawet 20 osób.

- Będzie gwarno, ale myślę, że będzie to miły gwar - mówi prezydent Piotr Głowski, który sam na warsztatach będzie pełnił rolę pomocy kuchennej.

Kapitanami tym razem będą kobiety - Katarzyna Bosacka, specjalistka zdrowej żywności oraz Magdalena Głowska. A skoro będzie Bosacka, na pewno będzie zdrowo. Będzie zdrowo i regionalnie i jednocześnie światowo. Jak zdradza Marcin Bosacki, były ambasador Polski w Kanadzie, niektóre specjały, które mają być przygotowywane na warsztatach, to te same, którymi w Ottawie raczyli się u nich premier Kanady, ministrowie i generałowie. On sam będzie odpowiedzialny za dobór win. Odsłoni również kulisy fascynującego świata dyplomacji, ale to już na wspólnej biesiadzie będącej zwieńczeniem warsztatów.