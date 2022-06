Grand Prix Cross Polska 2022 na pilskich Płotkach Michalina Pieczyńska-Chamczyk

Na pilskich Płotkach wystartowali uczestnicy zawodów Grand Prix Cross Polska 2022. Biegacze i zawodnicy uprawiający Nordic Walking mieli do pokonania około 5 km trasę wiodącą wokół jeziora Płocie. Organizatorzy przygotowali nagrody rzeczowe do rozlosowania wśród zawodników - tak, by każdy miał szansę. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Integracyjne Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Daj Radość Niepełnosprawnym".