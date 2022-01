Grażyna Wolszczak, Janusz Chabior i inni na deskach RCK w Pile. Będzie powtórka spektaklu Pozytywni!

POZYTYWNI to szalona opowieść o tolerancji, akceptacji i poszukiwaniu szczęścia. W Pile nie brakowało chętnych osób, które chciały obejrzeć tę sztukę. To pewnie dlatego będzie można zobaczyć ją ponownie.

Było zabawnie, ale nie brakowało wzruszeń. Sztuka daje do myślenia.

Rzecz rozgrywa się w gabinecie terapeutycznym. EWA jest wybitną psychoterapeutką. Piękna, bogata, ciesząca się uznaniem, ma szczęśliwą rodzinę, udane życie i wydaje się, że wszystko jest piękne i idealne. Poznajemy jej pacjentów: MICHAŁA - geja, rolnika spod Mławy; ANNĘ - arystokratkę, która odkrywa swoje -bynajmniej niearystokratyczne! - korzenie oraz JANA, męża i ojca dwójki dzieci, który od dawna czuje się kobietą. Jaki będzie rezultat serii spotkań terapeutycznych? Niech pozostanie tajemnicą.

- #Pozytywni Cezarego Harasimowicza to opowieść, która w przystępny, czasami wręcz zabawny sposób, dotyka naszych największych traum i lęków, która rozprawia się ze stereotypami, a do tego - co warto podkreślić - pozwala widzowi zanurzyć się w naszym przedstawieniu, bo problemy o których opowiadamy tak naprawdę dotyczą każdego z nas - mówi Krzysztof Czeczot, reżyser.