Groźny pożar na 22 stycznia w Wyrzysku. Dom stanął w ogniu

Pożar zauważono krótko przed godziną 22.00 wieczorem. Kiedy na miejsce dotarły pierwsze zastępy straży pożarnej w ogniu stało już całe poddasze jednorodzinnego domu. Paliła się także przybudówka. Jeszcze zanim na miejsce dotarła straż postronna osoba wyprowadziła z płonącego budynku kobietę. Na szczęście, nie odniosła obrażeń.

Akcja gaśnicza trwała ponad trzy godziny. Brało w niej udział 9 zastępów z JRG nr 1 i JRG nr 2 Piła, OSP Wyrzysk, OSP Osiek i OSP Bąkowo; łącznie 35 strażaków.

- Strażacy podali trzy prądy wody w natarciu na palący się budynek - mówi Paweł Kamiński, zastępca komendanta powiatowego straży pożarnej w Pile. - Trzeba było też rozebrać część konstrukcji dachu, by dostać się do belek stropowych i sprawdzić czy nie ma tam kolejnego zarzewia ognia. Ratownicy użyli do tego kamery termowizyjnej.

Budynek nie nadaje się do zamieszkania. Spaliła się także przybudówka. Przyczynę pożaru ustala policja.