Groźny wypadek na drodze Wieleń - Człopa. Pilscy lekarze walczą o życie ofiary [ZDJĘCIA]

- Ze względu na nieprecyzyjne zgłoszenie do zdarzenia zadysponowano siły i środki z dwóch powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego i wałeckiego. Po dojeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów z OSP ratownicy zastali samochód osobowy , który zjechał na pobocze i uderzył w przydrożne drzewo - relacjonuje asp. sztab. Krzysztof Matulis z JRG Trzcianka. - Pojazdem podróżowały cztery osoby, z których trzy wymagały hospitalizacji. W działaniach uczestniczyły Zespoły Ratownictwa Medycznego z Tuczna, Wielenia a także został zadysponowany zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Gorzowa Wlkp.

68-letni mieszkaniec gminy Wieleń podróżował z 48-letnią kobietą i 17-latkiem. Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi wojewódzkiej nr 177 Wieleń - Człopa za miejsowością Pieczyska. Z nieustalonej jeszcze przyczyny kierowca opla na prostym odcinku drogi zjechał na lewe pobocze i uderzył w drzewo.

68-letniego kierowcę w ciężkim stanie śmigłowiec LPR przetransportował do Szpitala Specjalistycznego w Pile. Wciąż trwa walka o jego życie. 17-letni pasażer z obrażeniami głowy trafił do szpitala w Trzciance, a 48-letnia pasażerka ze złamaniami do szpitala w Wałczu.

W zdarzeniu uczestniczyło siedem zastępów i 33 ratowników z JRG Trzcianka i Wałcz oraz OSP Kuźnica Żelichowska, Wieleń, Człopa. Przyczyny i okoliczności wypadku ustala wałecka drogówka.