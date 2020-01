Grzegorz Grutzmacher z Piły potrzebuje pilnej pomocy

Grzegorz zajmuje jeden mały pokój w zaniedbanym bliźniaku przy Tczewskiej. To niewielki pokoik na pierwszym piętrze. Owszem, jest tam ciepło, ale nie wiadomo, jak długo. - Gospodarze domu dostali tonę węgla z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile. To raczej nie wystarczy na całą zimę. Dobrze, że ta na razie jest łagodna.

Dla Grzegorza to ważne tym bardziej, że chodzi w starych, podartych butach: - Pisałem do MOPS-u o środki na zakup odzieży zimowej. Decyzję odroczono do 31 stycznia.

To właśnie MOPS jest jedynym źródłem utrzymania 31-latka. Skromny zasiłek, udzielany mu od października, wynosi 154,86 zł miesięcznie. - Pisałem w tej sprawie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ale decyzja została podtrzymana. Z MOPS-u dostałem też jednorazową zapomogę w październiku i listopadzie na żywność w wysokości 340 złotych, jednak to tylko kropla w morzu potrzeb.

Z relacji Grzegorza wynika, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile wspiera go w ograniczony sposób, uzasadniając ten fakt liczbą osób zamieszkujących dom przy Tczewskiej. Żyją tam bowiem łącznie trzy osoby, które korzystają z tych samych mediów. I to one razem tworzą gospodarstwo domowe. - MOPS-u nie interesuje to, że nie łączą mnie z nimi żadne więzi - mówi ze smutkiem Grzegorz, który nie kryje żalu do polskiego prawa: - To smutne, że osoby z marginesu, alkoholicy otrzymują od państwa więcej niż ci, którzy chcą żyć normalnie. Po prostu zależy mi na sprawiedliwości, ale, niestety, nie odczuwam jej na co dzień.