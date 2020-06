GYM Factory znów otwarte. Co się zmieniło? [ZDJĘCIA]

Nowe Solarisy już w Pile [ZDJĘCIA]

Do Piły przyjechało już sześć nowych autobusów Solaris Urbino 12 z silnikiem diesla. To prawdopodobnie ostatnie nowe diesle na Łącznej. W kolejnej dostawie z Bolechowa mają przyjechać hybrydy, a pod koniec przyszłego roku do Piły mają przyjechać pierwsze autobusy elektryczne.