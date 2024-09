Hala sportowa jak ze... szkła przy Szkole Podstawowej nr 7 w Pile już otwarta! To jeden z najbardziej nowoczesnych budynków w naszym mieście

2 września to dzień powrotu uczniów do szkół. To dzień wyjątkowy. Taki szczególnie był dla nauczycieli, pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Pile, którzy mieli aż dwa powody do świętowania. Pierwszy to oczywiście rozpoczęcie roku szkolnego, a drugim było oficjalne otwarcie nowej hali sportowej, która jest niezwykle komfortowa i nowoczesna. To jeden z najbardziej nowoczesnych budynków w Pile - szyty na miarę XXI wieku!