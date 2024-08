Historyczne wydarzenie w Pile. Łukasz Szpunar pobił rekord Guinnessa. Cały roztrzęsiony opuścił pokład samolotu z lodowatą wodą

- Do 50. roku życia chcę pobić 50 rekordów Guinnessa. Zostało mi na to 16 lat, a więc czasu jest niewiele. Z tego powodu do pobicia kolejnego rekordu będę podchodzić już w grudniu pod Warszawą, ale póki co szczegółów nie mogę zdradzić - mówi Łukasz Szpunar, który jest bardzo szczęśliwy ze swojego sobotniego sukcesu.