Home - BTW (Mamy tylko siebie) Strachów na Lachy czyli muzyk na kwarantannie VIDEO

Fot. you tube

- Mieliśmy sobie siedzieć w Pile, robić próby pod letnie festiwale, przygotowywać program na Pol and Rock. Nie będzie letnich festiwali. Niby siedzimy, ale trzech w Pile, jeden w Poznaniu, jeden w Chodzieży, jeden we Wrocławiu, jeden w Śremie. Co to za zespół, który nie może ze sobą grać? Żaden zespół - kwituje gorzko Krzysztof "Grabaż" Grabowski, lider Pidżamy Porno i Strachów na Lachy. A basista SNL, Longin "Lo" Bartkowiak, rejestruje wyjątkowo trudny dla muzyków czas kwarantanny i tworzy domową wersję teledysku BTW "Mamy tylko siebie". I nie tylko on tęskni za koncertową.