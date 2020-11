Huta Szklana - Przesieki. Tak wyglądał remont drogi wojewódzkiej [ZDJĘCIA]

Powiat pilski: Sześć gmin otrzyma wsparcie na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył ponad 21,5 mln zł w województwie na budowę oraz przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych z czego prawie 700 tys. zł trafi do gmin w powiecie pilskim. Środki pochodzące z środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych trafią do 6 gmin w powiecie.