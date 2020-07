I po szambie. Jeziorki Kosztowskie doczekają się kanalizacji

O ile stopień zwodociągowania gminy na poziomie 98 procent nie spędzałby snu z powiek żadnemu burmistrzowi czy wójtowi to już poziom skanalizowania na poziomie 65 procent może taki sen odbierać. Na to żeby to zmienić są właśnie pieniądze z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Po to, żeby po nie sięgnąć trzeba jednak napisać dobry wniosek, znaleźć się na liście beneficjentów, i mieć wkład własny. Wisienką na torcie jest podpisanie umowy inwestycji o dofinansowanie. Tę podpisano w Wysokiej we wtorek.

- Teraz jest moda, żeby przyjeżdżać i zapowiadać, że przywiezie się pieniądze. Nie przywożę promesy, tylko realne pieniądze - mówi Krzysztof Grabowski.

Teraz wysoccy radni muszą postawić jeszcze kropkę nad “i” i wprowadzić na najbliższej, sierpniowej sesji środki unijne do budżetu. Potem będzie można już ogłaszać przetarg, otwierać koperty, podpisać kolejną umowę, tym razem z wykonawcą i czekać na zakończenie inwestycji - budowę 7-kilometrowej sieci kanalizacyjnej i przebudowę 635-metrowego odcinka sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich.