Idzie nawałnica! Sprawdź jak przygotować ogród na intensywne opady deszczu i porywisty wiatr w czasie burzy [01.09.2024]

Drenaż ogrodu to niezbędny element, który pozwala na skuteczne odprowadzanie nadmiaru wody, chroniąc rośliny przed negatywnymi skutkami jej zastoju. Woda zalegająca na powierzchni lub wokół korzeni może prowadzić do ich gnicia, ograniczać dostęp tlenu i sprzyjać rozwojowi chorób. Dlatego też, utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności gleby jest kluczowe dla zdrowia i wzrostu roślin.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań warto dokładnie ocenić stan drenażu w swoim ogrodzie. Obserwacja, jak woda zachowuje się podczas opadów, pozwoli zidentyfikować najbardziej narażone miejsca. Te obszary wymagają szczególnej uwagi, aby uniknąć problemów z nadmierną wilgotnością.

Drenaż może być realizowany na wiele sposobów, w zależności od specyfiki działki i potrzeb. Niezależnie od wybranej metody, czy to drenaż powierzchniowy, czy podziemny, jego głównym celem jest zabezpieczenie ogrodu przed szkodliwym działaniem nadmiaru wody. Dobra organizacja drenażu to inwestycja na lata, która przyniesie wymierne korzyści dla ogrodu.

Erozja gleby to poważne zagrożenie, które może mieć długotrwałe skutki dla ogrodu. Spowodowana intensywnymi opadami, prowadzi do utraty cennej warstwy gleby, a tym samym do uszkodzenia roślin i infrastruktury ogrodowej. Jednak istnieją sprawdzone metody, które pomagają temu zapobiegać.