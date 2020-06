Inwestycje 2019 w Pile. Co się udało? Na co wciąż czekamy? [ZDJĘCIA]

Raport o stanie miasta to obowiązkowy już punkt programu każdej sesji absolutoryjnej. W Pile prezydent od kilku dni ma już absolutorium, a raport stanowił ciekawe podsumowanie tego, co 2019 roku udało się zrealizować, co udało się rozpocząć, a co trzeba było przełożyć.

Jak wyglądał 2019 rok? Największe inwestycje to były inwestycje w rewitalizację: w kolejny etap rozbudowy strefy przemysłowej przy Wawelskiej oraz w tereny nadrzeczne i Wyspę. Na Wawelskiej uzbrojono 12,5 hektarów przeznaczonych pod inwestycje w infrastukturę sieciową i techniczną. Na Wawelskiej przebudowano 500-metrowy odcinek oraz zbudowano 950-metrową drogę dojazdową razem z ciągiem pieszo-rowerowym. Ponad 6 mln złotych miasto wydało na budowę kładki na Wyspie oraz prawie 14 mln złotych na skateplazę z torem rolkowym, miejsce do uprawiania kalisteniki (gimnastyka na drążkach na świeżym powietrzu), boiska, alejki spacerowe oraz dokończenie okalającego Wyspę ringu pieszo-rowerowego. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Kolejne duże zaplanowane i zrealizowane inwestycje w 2019 roku to były inwestycje pod wspólnym szyldem "wspieranie strategii niskoemisyjnych". Oddano ścieżkę rowerową z Piły do Dobrzycy, a przy Miłej powstało oświetlone centrum przesiadkowe z małą architekturą. Największe jednak pieniądze, bo prawie 20 mln złotych poszło na miejskie autobusy. Miasto kupiło od Solarisa 13 nowych autobusów: sześć z silnikiem diesla i siedem z napędem hybrydowym. Pierwsze sześć autobusów przyjechało już do Piły, hybrydy mają przyjechać do końca października. W listopadzie rozstrzygnięto przetarg na budowę centrum przesiadkowego przy 1 Maja. Nie udało się jednak rozpocząć budowy centrum przesiadkowego przy Zygmunta Starego. Dopiero w tym roku pod koniec maja udało się rozstrzygnąć przetarg. Jeszcze mniej szczęścia miała budowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej czyli systemu elektronicznych tablic na przystankach pokazujących rzeczywisty czas przyjazdu autobusu. W marcu 2019 roku budowa stanęła, a wykonawca - firma MP Technology i miasto skierowali zawiadomienia do prokuratury obciążając się wzajemnie. Wykonano za to wszystkie zaplanowane termomodernizacje przedszkoli nr 3, nr 4, nr 5, nr 11, nr 12 i nr 13 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 5, na które pozyskano środki z programu Jessica 2, a które kosztowały łącznie 8,4 mln złotych. Termomodernizację przeszedł też budynek przy alei Niepodległości 135, gdzie mieści się dom samotnej matki i schronisko dla kobiet oraz poradnia leczenia uzależnień. Ta inwestycja kosztowała 810 tys. złotych. Największą inwestycją drogową 2019 roku miała być ulica Bydgoska, a konkretnie wart ponad 6 mln złotych trzeci i ostatni etap jej przebudowy. Nie doszła jednak do skutku, gdyż premier zabrał pieniądze przeznaczone na pilską inwestycję. Więcej szczęścia miała inwestycja na Lutyckiej - milion złotych na jej przebudowę wyłożyło miasto, drugi - Fundusz Dróg Samorządowych. Przebudowano także odcinek Wyspiańskiego, chodnik przy Medycznej i przy Ludowej. Nie udało się rozstrzygnąć przetargu na przebudowę skrzyżowania przy Okólnej. Wykonawcę wyłoniono dopiero w lutym.