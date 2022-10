Izabella Bartol z Piły „Wielkopolskim Nauczycielem Roku". Cała Szkoła Podstawowa nr 5 stoi za nią murem! Martin Nowak

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”. Izabella Bartol dzieli się nie tylko wiedzą i pomysłami, ale także inspiruje młodych ludzi (i nie tylko) do działania. Ta nagroda jest dla niej podziękowaniem i dowodem na to, że swój zawód wykonuje na medal!