Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju, odwiedziła Piłę. Zobaczcie zdjęcia

W konferencji prasowej oprócz wicepremier uczestniczyli m. in.: Grzegorz Piechowiak (poseł na Sejm), Marcin Porzucek (poseł na Sejm), Maciej Bieniek (wicewojewoda wielkopolski) i Arkadiusz Kubich (wicestarosta pilski).

- W wymiarze lokalnym takie jak ta hala sportowa, która jest budowana czy też budowana nowa Komenda Powiatowa Policji w Pile to potrzebne inwestycje - mówiła Jadwiga Emilewicz. - To nie tylko skok cywilizacyjny dla Polski, ale także zlecenia i zamówienia dla lokalnych firm. A zatem też utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy.

Wicepremier zachęcała także do oddania głosu na Andrzeja Dudę w zbliżających się wyborach prezydenckich.