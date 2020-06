Jadwiżyn raz jeszcze. Tym razem z samego rana [GALERIA]

Las na Górnym - zielone płuca faszerowane śmieciami [ZDJĘCIA]

Leśne tereny to idealne miejsce do relaksu dla wielu z nas. Niestety, wciąż są osoby, które nałogowo go zaśmiecają. Wędrując po lesie na osiedlu Górnym (i nie tylko tam) co rusz można się natknąć na pustą butelkę lub plastikowe opakowanie. Tym, którzy nie zamierzają "hańbić się" ...