Jak stworzyć dziecku odpowiednie warunki do nauki? Sprawdź

Nieodpowiednie biurko i oświetlenie oraz długie przesiadywanie przy komputerze grozi wystąpieniem u dziecka poważnych schorzeń. Warto więc sprawdzić, jak zorganizować dziecku właściwe warunki do nauki.

Zarówno ławka w szkole, jak i biurko w domu, powinno być dopasowane do wzrostu ucznia. Idealnie byłoby również, gdyby przestrzeń pod jego nogami wynosiła 50 cm głębokości i 70 cm szerokości. - Szkolne, jak i domowe meble przeznaczone dla ucznia, po-winny odpowiadać zasadom ergonomii - podkreśla dr n. med. Marek Czerner, ordynator oddziału chirurgii ortopedycznej Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. - Jeśli jest inaczej, dziecko siedzi w ławce skulone lub wykrzywione, bo się w niej nie mieści, to wtedy prowadzi to do deformacji kręgosłupa i utrwalenia wad postawy. Powoduje bowiem nierównomierne obciążenie poszczególnych części kręgosłupa oraz - mięśni. Jednocześnie rzutuje to negatywnie na funkcjonowanie całego układu mięśniowo-kostnego oraz narządów wewnętrznych. Obniża znacząco kondycję fizyczną dziecka. Często wymaga ono potem specjalistycznego leczenia, zwłaszcza ortopedycznego. - Wiem, że są już w kraju takie szkoły, w których ławki są kodowane różnymi kolorami, w zależności od wzrostu i sylwetki dziecka - mówi dr Marek Czerner. - Mam nadzieję, że takich placówek będzie coraz więcej. Bo na razie ławki w większości szkół są przeważnie jednakowe. Bez względu na to czy zasiada w nich uczeń przerośnięty, czy niedorośnięty. Ale, mimo tego, o kondycję uczniów też można zadbać. Wystarczy, że nauczyciel przerwie raz lub dwa razy na kilka minut lekcję i poprowadzi prostą gimnastykę. To nic nie kosztuje. Ze swoich lat szkolnych pamiętam, że nasi nauczyciele tak właśnie robili.

W domu dzieci przesiadują zazwyczaj przy biurku, na którym stoi komputer. Podobnie jak szkolna ławka musi być ono także dopasowane do ich wzrostu. Nie może być za małe. Ekran komputera musi stać pośrodku, a nie z boku, bo dziecko będzie siedzieć skrzywione. Niezwykle ważne jest również, by górna krawędź ekranu znajdowała się na wysokości wzroku. Ekran nie może być niżej, ani wyżej.

- Łokcie dziecka muszą być oparte o poręcze fotela, by nie obciążać barków i pleców - zaznacza dr Czerner.

- Niespełnienie tych warunków, to pierwszy krok do dyskopatii szyjnej, a następnie do poważnych problemów z kręgosłupem. Jestem też wrogiem wysuwanych klawiatur, bo łokcie wiszą wtedy w powietrzu. To także powoduje zmęczenie kręgosłupa. Chyba, że łokcie uda się jakimś cudem oprzeć o poręcze fotela.

Najlepiej, jeśli klawiatura leży ok. 10 cm od krawędzi biurka. Stopy dziecka powinny opierać się o podłogę. Za niedopuszczalne ortopedzi uważają wsuwanie jednej nogi pod pupę. Grozi to skrzywieniem kręgosłupa.

Przed ekranem komputera uczeń nie może siedzieć dłużej niż 3 godziny dziennie. Bo cierpi na tym układ ruchu i wzrok. Rady dla nauczycieli i rodziców:

*wszystkie pomieszczenia dydaktyczne muszą być systematycznie wietrzone, to samo dotyczy pokoju dziecka w domu

*temperatura w klasach powinna wynosić 18-20 stopni C

*oświetlenie sztuczne w miejscu “pracy" ucznia powinno wynosić 300 luxów, światło powinno padać na pulpit z lewej strony i z przodu, lampy i lampki muszą być prawidłowo osłonięte, by chronić wzrok przed olśnieniem

*tablica i miejsca demonstracji powinny być oświetlone dodatkowo

* trzeba wyeliminować migające i brzęczące świetlówki, trzaskające automaty w drzwiach, piszczące kaloryfery itp.

należy zapewnić uczniom spędzanie przerw miedzy lekcjami na powietrzu, bez względu na porę roku.

