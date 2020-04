Jak sympatycznie zwrócić uwagę? Zobacz przy "Jelonkach"

Ostatnie tygodnie były słoneczne. Wielu mieszkańców Piły i okolic z przyjemnością spędzało czas w plenerze. Lasy i jeziora kusiły zielenią i świeżością. Ruch na powietrzu zrobił się duży. Również nad anonimowym dla wielu Jeziorem Jeleniowym (znanym powszechnie jako "Jelonki") można było spotkać wielu turystów.

Kierowców, którzy parkują auta na leśnym parkingu przy akwenie, wita tablica informacyjna, przygotowana przez Nadleśnictwo Kaczory. I nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie styl użyty do przekazania podstawowych wiadomości. Zero w nich sztampy, za to sporo życzliwych rad, podanych w sympatycznej, wesołej formie.

Brawa dla Nadleśnictwa! Kto następny?