Jak to działa? Pilskie Muzeum Wojskowe tworzy nową wystawę!

Dzięki przychylności Rektora Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile - dra hab. Donata Mierzejewskiego, prof. PUSS, Pilskie Muzeum Wojskowe pozyskało historycznego pomoce dydaktyczne, które dawniej wykorzystywane były w Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej. Posłużą one jako eksponaty do nowej wystawy. Czego możemy się spodziewać?

Przekroje silników samochodowych i czołgowych, stend do nauki instalacji elektrycznej samochodu ciężarowego STAR 266, silniki pojazdów wojskowych zamontowane na specjalnych podstawach, które umożliwiają ich uruchomienie. To jedne z ciekawszych elementów powstającej wystawy zatytułowanej „Jak to działa?”.