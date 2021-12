Jak wigilijna kapusta to z Kościerzyna Wielkiego, a jak karp to z Nowej Wsi Ujskiej

Jury oceniało m.in. smak i pomysłowość przygotowanej potrawy, dekoracje i estetykę nakrycia stołu oraz opis słowny przepisu i historii potrawy. Komisję tworzyli: członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski, właściciel Restauracji "Jutrzenka" w Białośliwiu Piotr Janeczko oraz etnograf i były wieloletni kierownik Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią, a także członek Zarządu LGD Krajna nad Notecią Stefan Rola.

Konkurs odbył się w Szydłowie.

To bardzo ważne wydarzenie promujące tradycje kulinarne Krajny. Warto te tradycje wspierać i cieszę się, że LGD Krajna nad Notecią to doskonale robi, a Zarząd Województwa Wielkopolskiego wspiera te działania

- podkreśla Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Najlepszą potrawą okazała się wigilijna kapusta przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kościerzyna Wielkiego. Jak ją przygotować?

Na samym początku kroimy białą kapustę i prażymy ją na maśle, nie wlewamy do tego żadnej wody. Potem dodajemy usmażone pieczarki. Mogą one być przyprawione, ale niekoniecznie. Cały czas trzeba to mieszać, żeby nam się nie przypaliło. Na koniec trochę soli i pieprzu do smaku. To wszystko jest tylko prażone na masełku