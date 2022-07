Jak wypoczywają pilanie? Dziś tłumnie wyruszyli na Płotki! Michalina Pieczyńska-Chamczyk

W niedzielę sprzyjająca wypoczynkowi nad wodą pogoda zaowocowała tłumem na Płotkach. Wielu pilan wybrało właśnie to miejsce na swój weekendowy wypoczynek leniwie na kocu lub aktywnie w wodzie, a może aktywnie na boisku do piłki plażowej? Możliwości jest wiele, a co ważne, jest też zaplecze gastronomiczne i toalety, a także atrakcje dla najmłodszych z placem zabaw na czele.