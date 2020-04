Jaką mieliśmy pogodę w Lany Poniedziałek w ostatnich latach?

Który Śmigus Dyngus był najbardziej deszczowy, a który najgorętszy? Zapraszam do prześledzenia danych z lat 2000-2019. Warto w tym miejscu pamiętać, że święta Wielkiej Nocy mają ruchomą datę - zdarza się, że przypadają pod koniec marca, a czasami nawet miesiąc później. Mimo to już na pierwszy rzut oka widać, że średnia temperatura w Wielkanocny Poniedziałek przed dwudziestoma laty była imponująca. Na przeciwległym biegunie znajduje się rok 2008 i marcowa Wielkanoc z przymrozkami w rolach głównych. I jeszcze jedna ciekawostka: zwykle Lane Poniedziałki są... bezdeszczowe. Czy to przypadek?

Informacje publikuję na podstawie danych udostępnionych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy.

Temperatura (w stopniach Celsjusza) / opady (w milimetrach)

w Wielkanocny Poniedziałek:

24.04.2000 r. 20,5 / -

16.04.2001 r. 5,0 / 0,3

31.03.2002 r. 6,0 / -

21.04.2003 r. 12,1 / -

12.04.2004 r. 5,6 / -

28.03.2005 r. 3,3 / -

17.04.2006 r. 9,7 / 1,2

9.04.2007 r. 9,0 / 2,8

24.03.2008 r. -1,7 / -

13.04.2009 r. 9,1 / -

5.04.2010 r. 6,7 / -

25.04.2011 r. 13,6 / -

9.04.2012 r. 2,7 / -

1.04.2013 r. -0,2 / 0,2

21.04.2014 r. 13,7 / -

6.04.2015 r. 3,7 / -

28.03.2016 r. 10,9 / -

17.04.2017 r. 3,5 / 2,2

2.04.2018 r. 2,7 / 0,1

22.04.2019 r. 11,6 / -