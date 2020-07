Jaki status rad osiedli w Pile? Jutro konsultacje z mieszkańcami [HARMONOGRAM]

Po 10 latach czas na aktualizację. Co wyrzucić, a co dodać do statusów rad osiedli w Pile? Zdecydować mogą o tym sami mieszkańcy. We wtorek, 21 lipca, w Regionalnym Centrum Kultury w Pile rozpoczynają się konsultacje. Będzie można zgłaszać opinie, wnioski i uwagi do projektu nowych statutów, które w skali całego miasta mają być ujednolicone. Dotyczy to m.in. trybu wyborów organów jednostek pomocniczych.

Spotkania konsultacyjne, 21 lipca, RCK [HARMONOGRAM] Osiedle Gładyszewo – godzina 16.00

Osiedle Górne – godzina 16.40

Osiedle Koszyce – godzina 17.20

Osiedle Motylewo – godzina 18.00

Osiedle Podlasie – godzina 18.40

Osiedle Staszyce – godzina 19.20