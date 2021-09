Jakie skarby lądują w koszach na śmieci? Książki, a nawet... pieniądze!

Załoga sortowni zawiadomiła o znalezisku przełożonego. Ten w dokumentach znalazł adres właścicielki i przekazał portfel innemu pracownikowi, który również jest mieszkańcem Chodzieży. Zguba trafiła do właścicielki jeszcze tego samego dnia. Kobieta była jednocześnie zszokowana i uradowana. Dopiero kilka godzin wcześniej zorientowała się, że zgubiła portfel. Nie zdążyła nawet zablokować kart i zgłosić zgubienia dokumentów, które – co wielokrotnie podkreślała – były dla niej bardzo istotne. Nie miała pojęcia w jakich okolicznościach straciła portfel. Prawdopodobnie dzieci nieświadomie wyrzuciły go do domowego kosza na papier.

- Jesteśmy dumni z naszych pracowników, którzy kolejny już raz wykazują się uczciwością - mówi dyrektor Altvater Piła Tomasz Bielański. - To nie pierwsza sytuacja, gdy udało się odzyskać cenny przedmiot, który przypadkiem trafił do pojemnika na odpady. Kilka miesięcy temu pracownicy sortowni zabezpieczyli dokumenty i odznaczenia żołnierza z Wałcza. Poszukiwania rodziny trwały dość długo i były żmudne, ale zakończone sukcesem. Bliscy z radością odebrali odzyskane rodzinne pamiątki. Okazało się, że trafiły do śmietnika przez przypadek.