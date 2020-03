Jechał całą szerokością jezdni. Miał ponad dwa promile. W Przyłękach zatrzymał go inny kierowca

Był środowy wieczór, 26 lutego. Kierowca z gminy Trzcianka jadąc przez Przyłęki zwrócił uwagę na jadące przed nim audi. Zresztą trudno nie było zwrócić na nie uwagi. Kierowca jechał całą szerokością jezdni. Włączał kierunkowskazy na prostych odcinkach. Wszystko wskazywało na to, że jest pijanych. Takich właśnie podejrzeń nabrał mieszkaniec gminy Trzcianka i kiedy tamten nagle się zatrzymał na środku ulicy. postanowił przerwać jego pijaną jazdę.

Kiedy podszedł do samochodu wyraźnie wyczuł alkohol od kierowcy. Tamten nie krył oburzenia, kiedy razem z pasażerką zabrali mu kluczyki od samochodu i wezwali policję. Jak się okazało, kierowca audi, 44-letni mieszkaniec gminy Czarnków, miał we krwi ponad 2 promile alkoholu. W dalszą, niekoniecznie dobrowolną podróż zabrali go już policjanci z Trzcianki. Za jazdę po pijanemu grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.