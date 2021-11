Jeden punkt od zwycięstwa. Modelarze zakończyli sezon!

Warunki był fatalne (wiatr wiał z prędkością do 15 m/s) , ale dla naszych modelarzy nie była to pierwszyzna. Tak jak inni stracili kilka modeli, a od głównej nagrody dzielił ich tylko... jeden punkt! Mieli pecha, ale nadal są w czołówce najlepszych drużyn. Nie poddają się i szykują do następnego sezonu!

Finał Pucharu Polski, odbył się tradycyjnie w Częstochowie. Jak podczas mistrzostw poradzili sobie członkowie Pilskiego Klubu Modelarzy Lotniczych?

Standardy wygrał Hubert Niezborała, ale po podliczeniu punktów okazało się, że do zdobycia Pucharu Polski zabrakło 1 punktu! Trzeci był Robert Izban, a czwarty Jan Katzban. W klasie otwartej do dogrywek wszedł Darek Stężalski, ale w finale był drugi, bo musiał zmienić model. Reasumując – nasi uplasowali się wysoko w tabeli wyników, ale nie otrzymali pucharów.