Jego świat zawalił się w jednej chwili. Pomóżmy sołtysowi Trzebonia

Dla kogoś świat może zawalić się w jednej chwili. Tak było w przypadku pana Zbyszka, którego wszyscy w okolicy znają jako zawsze uśmiechniętego, radosnego i skorego do pomocy innym człowieka. Człowieka o sercu ze złota, któremu teraz można odwdzięczyć się za całe dobro, które niósł.

- Na Zbyszka zawsze można było liczyć. To naprawdę dobry człowiek z wyciągniętym sercem na dłoni - mówią mieszkańcy sołectwa Trzeboń (gm. Łobżenica), którego Zbigniew Ziarnik jest sołtysem. Niestety, nagła choroba sprawiła, że sołtys jest z dala od swojej wsi i jej mieszkańców. Walczy o zdrowie i życie, ale bez wsparcia innych osób jego szanse na zwycięstwo maleją.

Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy, do którego na co dzień ,,zaglądał" sołtys Trzebonia, założyło dla niego zbiórkę na stronie pomagam.pl. Jej cel to 15 tysięcy złotych. Pieniądze te - jeżeli uda się je zebrać- zostaną przeznaczone na dodatkową intensywną rehabilitację mężczyzny. Narodowy Fundusz Zdrowia zabezpiecza bowiem tylko podstawowe usługi...