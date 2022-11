Jest decyzja środowiskowa ws. drogi krajowej S10 na odcinku Bydgoszcz - Wyrzysk [ZDJĘCIA]

- Przypominamy, że 26 czerwca 2018 r. podpisaliśmy z firmą Mosty Katowice umowę na przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S10 na odcinku Wyrzysk - Bydgoszcz. 30 czerwca 2021 r. złożyliśmy do RDOŚ wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. We wniosku jako rekomendowany wskazaliśmy wariant 7 (błękitny) o długości około 40 km. Wydana decyzja otwiera drogę do dalszych prac przygotowawczych, a następnie realizacji w systemie Projektuj i buduj. W ramach zadania powstaną m.in. cztery węzły drogowe (Sadki, Nakło, Ślesin, Kruszyn), 21 obiektów inżynierskich i dwie pary Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.